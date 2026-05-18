تعرّضت شاحنات سنغالية لهجوم مسلح في منطقة تاسيريت داخل الأراضي المالية، قرب الحدود مع السنغال، وفق ما نقلت صحيفة لوبسيرفاتير السنغالية في عددها اليوم الاثنين.

وحسب ذات المصدر فإن حوالي 30 مسلحًا هاجموا، قافلة من الشاحنات السنغالية أثناء توقفها، وبعد سيطرتهم على السائقين.

وقال داودا لو، رئيس اتحاد سائقي الشاحنات السنغاليين، إن عددا من الشاحنات أحرق، بالإضافة إلى مخاصرة عشرات أخرى.

ولم يتحدث السائقون السنغاليون عن إصابات في صفوفهم، لكنهم طالبوا بضرورة تأمين “عودتهم لديارهم قبل عيد الأضحى”.

وأوضح داودا أن السائقين السنغاليين لا ينقلون الوقود، حيث تمنع الجماعات المسلحة هذا النوع من البضائع، وأن تجارة الوقود تدار بالكامل من قبل ماليين.

ويأتي هذا الهجوم في إطار حصار جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة للقاعدة، العاصمة المالية باماكو، حيث كثفت من هجماتها ضد قوافل نقل البضائع، على الممرات المؤدية الى باماكو، وذلك بهدف خنق الاقتصاد المالي.

ومنذ هجمات 25 إبريل الماضي، شن مسلحو نصرة الإسلام والمسلمين عدة هجمات على شاحنات أجنبية قادمة من موريتانيا والمغرب.