استنكرت نقابة الأطباء الأخصائيين الموريتانيين، اليوم الاثنين، ما قالت إنه احتجاز للطواقم الصحية والإدارية داخل مستشفى كيفه، ووصفت ما جرى بأنه “إهانة” للمرفق الصحي والعاملين فيه.

وقالت النقابة، في بيان، إن والي لعصابة أغلق أبواب المستشفى بالسلاسل، مما أدى إلى احتجاز الطواقم الصحية والإدارية، إضافة إلى المرضى والزوار.

وأضاف البيان أن هذه التصرفات “لا تليق بإداري رفيع”، مؤكدا أن إصلاح المرافق العمومية يجب أن يتم بوسائل إدارية وقانونية تحفظ كرامة العاملين وهيبة المرفق العمومي.

وحملت النقابة والي لعصابة المسؤولية عما قالت إنها “إجراءات مهينة” بحق مستشفى كيفه والعاملين فيه والمرضى والزوار.