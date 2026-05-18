أسفرت غارات شنها الجيش المالي بطائرات مسيّرة، الأحد، عن مقتل ما لا يقل عن 10 مدنيين أثناء إعداد حفل زفاف جماعي تقليدي، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية ومحلية.

وقعت الضربات في وسط البلاد في خضم أزمة أمنية في أعقاب هجمات منسقة واسعة النطاق الشهر الماضي على أهداف للمجلس العسكري الحاكم، شنتها جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» وانفصاليون طوارق من جبهة «تحرير أزواد».

وقال أحد سكان منطقة تين، حيث وقعت الضربات، إن «10 من أبنائنا قتلوا».

وأضاف: «ما كان من المفترض أن يكون لحظة فرح في القرية تحول إلى حزن هائل».

أكد وقوع الضربات مصدر أمني طلب عدم كشف عن هويته.

وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية: «وقعت المأساة بينما كان القرويون يستعدون للنسخة الثانية من هذا الزفاف الجماعي التقليدي، وهو حدث ثقافي رئيسي لهذه المنطقة”.

وأضاف أن الضربات استهدفت «موكبا من الدراجات النارية يتبع بعضها البعض».

وتابع «هذا بالتأكيد ما لفت انتباه الطائرات المسيّرة. كان حفل زفاف على وشك أن يقام عندما قتلت الطائرات المسيّرة ما لا يقل عن 10 مدنيين. إنه حقا وقت حداد».

استهدفت الهجمات المنسقة بين الجهاديين والانفصاليين في 25 و26 أبريل (نيسان) مدنا استراتيجية وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع ساديو كامارا.

وسيطر المهاجمون على مدينة كيدال وغيرها من المدن والقرى في الشمال، ويفرض الجهاديون مذاك حصارا على العاصمة باماكو.