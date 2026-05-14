أكدت غامبيا والسنغال، عزمهما تعزيز التعاون العسكري والأمني، خلال لقاء جمع الرئيس الغامبي آدما بارو برئيس الأركان العامة للجيوش السنغالية الأميرال عمر واد في العاصمة بانجول، وفق بيان صادر عن الرئاسة الغامبية.

وقالت الرئاسة إن زيارة واد، وهي الأولى له إلى الخارج منذ تعيينه في منصبه، تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الأمني بين البلدين الجارين.

ونقل البيان عن بارو قوله إن اختيار غامبيا كأول وجهة خارجية لرئيس الأركان السنغالي الجديد يعكس “متانة الروابط الأخوية” بين البلدين.

وأضاف أن الحوار والتشاور المنتظمين يمثلان أساسا لتعزيز الشراكة الثنائية، في ظل الروابط التاريخية والثقافية المشتركة بين غامبيا والسنغال.

ودعا الرئيس الغامبي إلى الحفاظ على علاقات جوار سلمية، مشيدا بالتقدم المسجل في القضايا الحدودية، ومؤكدا أهمية مواصلة التعاون والانفتاح بين الجانبين.

من جهته، قال الأميرال عمر واد إنه ملتزم بالعمل على تعزيز السلام والاستقرار والتعاون بين البلدين، معربا عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها في بانجول.