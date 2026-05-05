أعلن المجلس الأعلى للاتصال في بوركينا فاسو تعليق بث قناة “تي في 5 موند” على كامل التراب الوطني، متهماً إياها بارتكاب مخالفات متكررة تتعلق بالقانون وأخلاقيات المهنة في تغطيتها للملف الأمني ومكافحة الإرهاب.

وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن القرار الصادر بموجب مقرر إداري جاء على خلفية ما وصفه بـ”العديد من التجاوزات”، من بينها نشر معلومات مضللة و”الترويج للإرهاب” في نشرات إخبارية بثت بين أبريل ومايو 2026، على صلة بهجمات وقعت في 25 أبريل في مالي.

وأشار إلى أن القناة سبق أن واجهت إجراءات مماثلة في 2024، حيث تم تعليق بثها مرتين بسبب ما اعتُبر حينها تجاوزات مهنية مماثلة.

ودعا المجلس في بيانه وسائل الإعلام العاملة في البلاد إلى الالتزام بالمعايير المهنية واحترام قواعد الأخلاقيات والضوابط المنظمة للعمل الإعلامي.