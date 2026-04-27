قال الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي إن وزارة المعادن والصناعة أطلقت هذا الأسبوع مناقصة لإعداد دراسة علمية شاملة خاصة بإنشاء المنطقة الصناعية الجديدة، التي جرى تحديد موقعها سلفا، على أن تكون من أكبر المناطق الصناعية في الإقليم، بمساحة تفوق 800 هكتار.

وأضاف خلال تصريحات له في اختتام معرض أكسبو موريتانيا 2026، إن هذه المنطقة تتمتع بمقومات استراتيجية مهمة، تشمل توفر الطاقة، وبنية كهربائية متقدمة، وخدمات اتصال حديثة، إلى جانب قربها من الموانئ والمحاور الطرقية، ما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي.

وشدد الوزير الأول على أن ما وصفها بـ”الديناميكية المتنامية في القطاع الصناعي” يجب أن تعمل على ترسيخ معايير الجودة،وتمكين اليد العاملة الوطنية، وتعزيز القيمة المضافة.

وأكد أنه لا يمكن القبول بصناعات أو منتجات لا تستجيب للمواصفات المطلوبة، سواء كانت موجهة للسوق المحلية أو للتصدير.

داعيا إلى تمكين اليد العاملة الوطنية، عبر منحها الأولوية في مختلف الأنشطة الصناعية، مؤكدا أن بناء صناعة مستدامة لا يتحقق بالاعتماد على العمالة الأجنبية، بل بسواعد وكفاءات الشباب الموريتاني، بما يعزز السيادة الاقتصادية ويضمن استمرارية النمو.