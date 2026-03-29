انطلقت في مدينة نواذيبو النسخة الرابعة من بطولة مصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، بمشاركة 12 فريقا يمثلون مختلف إدارات الشركة، في إطار أنشطة داخلية تستهدف تعزيز الروابط بين العمال وتشجيع الممارسة الرياضية.

وتنظم البطولة سنويا في مدينتي نواذيبو وازويرات، وتشرف عليها لجنة منتخبة من العمال بالتنسيق مع إدارة الاتصال والعمل الاجتماعي في الشركة.

وحضر حفل الافتتاح مسؤولون محليون وأطر من الشركة، فيما استُهلت المنافسات بمباراة جمعت فريق القطب الإداري والدعم بفريق يضم قطاع السكة الحديدية وإدارة تكنولوجيا المعلومات.

وتأتي هذه البطولة ضمن مبادرات اجتماعية تعتمدها الشركة، التي تُعد من أكبر المؤسسات الاقتصادية في موريتانيا، بهدف تعزيز الانسجام داخل بيئة العمل