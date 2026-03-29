أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، أن أمن واستقرار الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات مؤخراً يشكل «جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي الموريتاني»، مشدداً على رفض نواكشوط لأي تهديد يستهدف سيادة هذه الدول.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الأحد عبر تقنية الاتصال المرئي، في أعمال الدورة العادية (165) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي بحثت تطورات الأوضاع في المنطقة وقضايا تنظيمية، من بينها ترشيح أمين عام جديد.

وجدد الوزير إدانة موريتانيا للاعتداءات التي استهدفت عدداً من الدول العربية، داعياً إيران إلى وقف التصعيد والالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، ومؤكداً دعم نواكشوط للجهود الدبلوماسية الرامية لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وفي ختام الاجتماع، أدان المجلس الوزاري العربي الاعتداءات المستمرة منذ نهاية فبراير الماضي، محذراً من تهديد حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز وباب المندب، ومؤكداً تضامنه مع الدول المتضررة ودعمه لسيادة لبنان، والدعوة إلى تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد حل الدولتين.