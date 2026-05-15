بحثت وزيرة التجارة والسياحة، في الحكومة الموريتانية، زينب بنت أحمدناه، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى موريتانيا، جوكين تاسو فيلالونكا، رفقة فريق من الخبراء الأوروبيين المختصين في سلامة وصحة وجودة الأغذية، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والفنية، مع تركيز خاص على منظومة السلامة الغذائية.

وتناول اللقاء آفاق تطوير الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، باعتباره الشريك التجاري الأول للبلاد، حيث تم استعراض الجهود المشتركة الرامية إلى دعم انسيابية المبادلات التجارية، وتحسين معايير الجودة والسلامة في المنتجات الغذائية الموجهة للاستهلاك المحلي والتصدير.

كما ناقش الطرفان فرص التعاون في مجال الاستثمار وتطوير القطاع السياحي، وتعزيز البنية التحتية المرتبطة به، إضافة إلى دعم البرامج الهادفة إلى تأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير قدرات الفاعلين في قطاعات التجارة والسياحة.

وأشاد السفير الأوروبي بما وصفها بـ”الديناميكية الاقتصادية” التي تشهدها موريتانيا، معبرا عن استعداد الاتحاد الأوروبي لمواكبة جهودها التنموية من خلال دعم المشاريع ذات الأولوية، وتعزيز التعاون الفني والمؤسسي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.