أعلنت مبادرة التضامن الصحفي رفضها لإجراء انتخابات نقابة الصحفيين الموريتانيين في الظرف الحالي، معتبرة أن العملية تفتقر إلى الحد الأدنى من الضمانات القانونية والمهنية اللازمة لتنظيم انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الصحفيين المستقلين والمهنيين.

وقالت المبادرة، في بيان، إن موقفها الرافض سيظل قائما إلى حين حل كافة الخلافات والإشكالات المطروحة داخل الحقل الصحفي، وتهيئة ظروف عادلة تضمن استقلالية النقابة واحترام القوانين المنظمة للمهنة.

وانتقد البيان ما وصفه بـ”الضغوط والتدخلات” التي تمارس على بعض الفاعلين الصحفيين، معتبرا أنها تؤثر سلبا على مسار إصلاح الحقل الإعلامي المهني واحترام القانون، كما حذر من استمرار النزاع القائم بين بعض المجموعات الصحفية.

وأكدت المبادرة التزامها بالدفاع عن استقلالية النقابة والعمل من أجل مؤسسة نقابية تمثل الصحفيين بعيدا عن الوصاية والتجاذبات السياسية والإدارية، داعية الإطار النقابي الحالي إلى التحلي بالمسؤولية وتغليب المصلحة المهنية.

كما ناشدت المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الصحفيين عدم الاعتراف بأي نقابة قد تفرزها انتخابات “غير شفافة” في ظل الخلافات والانقسامات الحالية، بحسب تعبير البيان