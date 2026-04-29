سجلت مدينة كوبني بشرق موريتانيا أزمة حادة في تزويد الوقود، نتيجة نقص في الإمدادات أدى إلى اضطراب عملية التوزيع، في وقت تعتمد فيه المدينة على محطة واحدة فقط لتوفير البنزين.

وأفاد مراسل صحراء ميديا في “كبني”، أن الوضع تسبب في ازدحام كبير أمام المحطة، حيث اصطفّت عشرات السيارات في طوابير طويلة امتدت إلى محيطها، بينما اضطر عدد من السائقين إلى الانتظار ما بين خمس وست ساعات من أجل الحصول على الوقود أو تعبئة خزاناتهم.

وأوضح المراسل أن شح الإمدادات دفع السكان إلى محاولة تخزين كميات من البنزين كلما توفرت، خشية استمرار الأزمة في الأيام المقبلة، ما زاد من الضغط على المحطة الوحيدة العاملة في المدينة.

وكانت الحكومة الموريتانية قد أقرت حزمة تدابير لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة العالمية، شملت رفع أسعار المحروقات، إلى جانب فرض قيود على التنقل خلال ساعات الليل من منتصف الليل حتى الخامسة صباحاً.