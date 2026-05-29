أعلنت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الخميس، تنسيق إجراءات صحية مشتركة تتعلق بالسفر بالنسبة للقادمين من مناطق إفريقية تُعد الأكثر عرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا، وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة نهائيات كأس العالم.

وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك، إن “صحة وسلامة جميع الأشخاص في المنطقة تظل على رأس أولوياتنا بينما نستقبل العالم في أمريكا الشمالية”، دون أن تكشف تفاصيل الإجراءات المتفق عليها.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في 17 مايو تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، محذرة من ارتفاع خطر انتقال العدوى إلى الدول المجاورة.

ودفع هذا الإعلان عددا من الحكومات إلى تشديد القيود والإجراءات المرتبطة بالسفر واحتواء انتشار المرض.

وفرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حظرا على دخول غير المواطنين الذين زاروا جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان خلال الأسابيع الأخيرة. كما وسّعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لاحقا نطاق الحظر ليشمل حاملي الإقامة الدائمة الذين تواجدوا في تلك الدول خلال الأيام الـ21 الماضية.

وفي كندا، دخل الأربعاء قرار بمنع المقيمين القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان لمدة 90 يوما حيز التنفيذ.

وقالت وكالة الصحة العامة الكندية إن المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين وغيرهم من الأجانب الذين زاروا المناطق المتضررة خلال الأسابيع الأخيرة، ولم تظهر عليهم أعراض المرض، سيخضعون لحجر صحي لمدة 21 يوما اعتبارا من 30 مايو.

وفي المكسيك، أعلن وزير الصحة ديفيد كيرشينوفيتش، الاثنين، تشديد إجراءات الفحص المرتبطة بإيبولا في المطارات، داعيا المواطنين إلى تجنب السفر إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومطالبا القادمين منها بالالتزام بحجر صحي لمدة 21 يوما.