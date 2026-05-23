أعلن الديوان الملكي المغربي، اليوم السبت، أن الملك محمد السادس أصدر عفوا عن عدد من المشجعين السنغاليين المدانين على خلفية مخالفات وجرائم مرتبطة بمباريات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي استضافتها المملكة بين 21 ديسمبر الماضي و18 يناير من هذا العام.

وقال الديوان الملكي في بلاغ رسمي إن هذا القرار يأتي “اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية” التي تجمع المغرب والسنغال، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشددا على أن العفو الملكي جاء لأسباب إنسانية.

وأوضح البلاغ أن المستفيدين من العفو صدرت بحقهم أحكام مرتبطة بوقائع شهدتها فترة تنظيم البطولة القارية.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون بين المغرب والسنغال، كما تجسد، بحسب البلاغ، القيم المغربية القائمة على الرأفة والرحمة والعطف والكرم والتسامح.

وبهذه المناسبة، بعث الملك محمد السادس، وفق المصدر ذاته، بتهانيه إلى الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي والشعب السنغالي، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والازدهار.