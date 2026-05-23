داكار: براهيم الهريم

“شكرا سونكو”، هتافات تهز الحي الذي يقع فيه منزل الوزير الأول المُقال في حي سيتي كور غيوغي وسط داكار.

العشرات من أنصار زعيم حزب باستيف احتشدوا أمام منزل عثمان، وعلى الطرق المؤدية إليه، يهتفون بدعمهم له وينتقدون الرئيس بصيرو ديوماي فاي.

ومع وصول قيادات الحزب، تتعالى الصيحات، وكأنه مهرجان سياسي شعبي.

وتحوّل محيط المنزل وكأنه ساحة للاستعراض وإظهار الولاء السياسي.

قيادات مهمة وصلت إلى المنزل لإظهار دعمها لسونكو، وسط تصفيق الجماهير.

بعض مناضلي الحزب تحدثوا لـ”صحراء ميديا”، وقالوا إنهم وصلوا إلى منزل عثمان سونكو فور سماعهم “الخبر”، للتعبير عن مساندتهم له.

بايلا، وهو مناضل من شباب باستيف، يقول إنه “جاء لإظهار دعمه ووقوفه مع عثمان سونكو، فكل منتسب للحزب يجب أن يقف إلى جانبه”.

وأضاف: “هذه هي عقيدة الوطنيين، وما يجمع أنصار باستيف هو الإيمان بهذا المشروع”.

ووجّه المتحشدون انتقادات حادة للرئيس بصيرو ديوماي فاي، متهمين إياه بخيانة العهد، خاصة أن عثمان سونكو كان قد ساهم بشكل كبير في وصوله إلى الرئاسة.

إشارة النصر

لحظات بعد منتصف الليل، وصلت سيارات رباعية الدفع، تتقدمها دراجات نارية لمن يُوصفون في السنغال بـ”الشباب الوطنيين”، في إشارة إلى مناضلي حزب باستيف.

خرج سونكو من سيارته، مرتدياً قميصاً أسود، ملوّحاً بإشارة النصر ومحيياً الجماهير، في مشهد اعتاد عليه خلال السنوات الماضية، برفقة من كان حليفاً له، الرئيس بصيرو ديوماي فاي، قبل أن يقيله من منصبه.

وبمجرد خروجه، تعالت الصيحات والهتافات في مشهد عكس حجم التعاطف الشعبي مع الوزير الأول المُقال.

وبعد وصوله إلى المنزل، انسحبت الجماهير وخلا الشارع من الحشود، ليعود الهدوء، وينعم سونكو بـ”ليلة مرتاح البال في منزله”، كما قال في تعليقه على إقالته.

لكن المشهد السياسي في السنغال لن يهدأ، فإقالة زعيم حزب باستيف، الذي يحظى بأغلبية ساحقة في البرلمان، تمثل تحدياً سياسياً كبيراً للرئيس بصيرو ديوماي فاي.

فإعادة ترتيب الساحة السياسية، بأوراق وخيارات محدودة، تظل امتحاناً صعباً، خاصة أن تشكيل الحكومة المقبلة وتولّي زمام الأمور مرهون بنيل ثقة نواب باستيف.

الصراع في أعلى هرم السلطة خرج إلى العلن، ووصل التحالف بين الرجلين إلى طريق مسدود، بدأ بانتقاد سونكو ضعف بصيرو ديوماي فاي، بعد وصفه الوضع بأن البلاد تواجه أزمة “سلطة”، وانتهى بإقالة عثمان سونكو في خطوة فُهمت على نطاق واسع على أنها تأكيد لسلطة بصيرو ديوماي فاي.