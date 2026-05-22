أقال الرئيس السنغالي باصيرو ديوماي فاي ، مساء الجمعة، الوزير الأول عثمان سونغو ، في خطوة تعكس تصاعد الخلافات داخل قمة السلطة في السنغال، بعد أشهر من التوتر السياسي بين الرجلين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة السنغالية، عمر صمبا با، إن الرئيس فاي “قرر إنهاء مهام الوزير الأول وأعضاء الحكومة”.

وتعليقا على قرار الإقالة، قال سونكو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “الحمد لله.. الليلة سأنام مرتاح البال في حيّ كير غورغي”

ويأتي قرار الإقالة في ظل تباينات متزايدة بشأن إدارة الشأن العام ومستقبل التحالف الحاكم، الذي قاد المعارضة إلى السلطة عقب انتخابات 2024. ولم تكشف الرئاسة السنغالية، حتى الآن، عن تفاصيل إضافية بشأن أسباب القرار أو الشخصية المرتقبة لخلافة سونكو على رأس الحكومة.

وشهدت العلاقة بين الرئيس فاي وسونكو، مؤسس حزب “باستيف”، تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، بعدما تحولت الخلافات الداخلية إلى تصريحات علنية عكست تباينًا في الرؤى حول تسيير المرحلة السياسية المقبلة.