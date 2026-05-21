أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 53 حالة إصابة بمرض الدفتيريا في ولايتي إينشيري وتيرس زمور شمالي البلاد، بينها حالتا وفاة، فيما قالت إن السلطات الصحية عززت إجراءات الاستجابة الوبائية ووسعت أنشطة التلقيح والمراقبة الصحية لاحتواء انتشار المرض.

وقالت الوزارة، في إحاطة صادرة الأربعاء، إن من بين الحالات المسجلة 43 حالة شفاء، بينما تخضع ثماني حالات للمراقبة الطبية.

وأضافت الوزارة أنها أرسلت، منذ أواخر أبريل وبداية مايو 2026، بعثات ميدانية إلى الولايتين ضمت مختصين في الأمراض المعدية وعلم الأوبئة والتلقيح، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العمومية “ملاذ”.

وأوضحت أن فرق الاستجابة عملت على تعزيز التكفل بالحالات داخل المستشفيات ومتابعة المصابين في المنازل، إلى جانب تتبع المخالطين ودعم أنشطة الرصد الوبائي والاستجابة السريعة.

كما أشارت الوزارة إلى أنها شرعت في تعميم بروتوكولات علاج الدفتيريا وتنظيم دورات تكوين عاجلة للطواقم الصحية، بالتوازي مع إطلاق حملات تحسيسية حول الوقاية وأهمية التلقيح والتبليغ المبكر عن الأعراض المشتبه بها.

وقالت الوزارة إن بؤر الإصابات الحالية تتركز في ولايات لم تشملها حملة التلقيح ضد الدفتيريا التي نُظمت مطلع العام الجاري واستفادت منها خمس ولايات، معتبرة أن ذلك “يبرز فعالية التلقيح في الحد من انتشار المرض”.

وأضافت أن عمليات توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على الولايات بدأت بالفعل، بعد تحديد الاحتياجات الصحية الجهوية بتعليمات من وزير الصحة اتيام تيجان.

وأكدت وزارة الصحة أن الوضع الوبائي “يخضع لمتابعة مستمرة” على المستويين المركزي والجهوي، داعية السكان إلى الالتزام بالإرشادات الصحية والإقبال على التلقيح والإبلاغ المبكر عن أي أعراض مشتبه بها