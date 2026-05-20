حذرت سلطة تنظيم الإشهار من تزايد الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتحل صفة البنوك والمؤسسات المالية، بهدف نشر إعلانات مضللة لاستدراج المستخدمين والحصول على بياناتهم الشخصية والمصرفية.

وقالت السلطة، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه الصفحات تروج لمسابقات وجوائز وهبات مالية وهمية، مؤكدة أن هذا النوع من الإعلانات يمثل مخالفة صريحة للقانون المنظم للإشهار لما ينطوي عليه من “تضليل واحتيال وإضرار بالجمهور”.

ودعت السلطة المواطنين إلى عدم التفاعل مع الصفحات المشبوهة، والتحقق من مصدر أي إعلان قبل المشاركة فيه أو مشاركة البيانات الشخصية، مع الاعتماد فقط على الصفحات الرسمية للمؤسسات البنكية والمالية.

وأكدت سلطة تنظيم الإشهار أنها ستتخذ، بالتنسيق مع الجهات المختصة، الإجراءات القانونية بحق المتورطين في نشر أو ترويج الإعلانات المضللة أو انتحال صفة المؤسسات المصرفية.

كما دعت الفاعلين في مجال الإعلام الرقمي ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى الإبلاغ عن أي محتوى إشهاري مضلل أو احتيالي.