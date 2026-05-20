استقبل المدير العام لوكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، التاه أحمد مولود، اليوم الأربعاء في نواكشوط، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين موريتانيا والمغرب.

وشملت الزيارة جولة داخل مقر وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، قُدمت خلالها شروح حول مهام الوكالة وأدوارها في مواكبة المستثمرين وتسهيل المشاريع الاستثمارية، قبل عقد اجتماع مع فريق الإدارة.

و استعرض المدير العام للوكالة المسار المؤسسي للوكالة وتطور مهامها، إلى جانب رؤيتها في مجالات ترقية الاستثمارات وتسهيلها ومتابعتها، فيما تناولت المباحثات آفاق التعاون بين البلدين، خاصة عبر تبادل الخبرات بين المؤسسات النظيرة، وتقريب المنظومتين الاقتصاديتين، وتحديد فرص استثمارية مشتركة في قطاعات ذات اهتمام مشترك.

وأكد المدير العام للوكالة حرص المؤسسة على توسيع تعاونها مع الشركاء المغاربة بما يسهم في تيسير المشاريع وتطوير شراكات اقتصادية ذات منفعة متبادلة، فيما أشاد الوزير المغربي بجودة المباحثات، داعيا إلى مواصلة هذه الديناميكية عبر آليات متابعة عملية وتعزيز التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

وتأتي هذه الزيارة – حسب ما أعلن عنه – في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية بين موريتانيا والمغرب، بعد المهمة التي قادتها وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا إلى المنظومة المغربية للاستثمار وريادة الأعمال خلال أبريل الماضي.

ورافق الوزير المغربي خلال هذه الزيارة كل من المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي الصديقي، ومدير التعاون الدولي والشراكات والاتصال، عبد المجيد نادري، إضافة إلى سفير المملكة المغربية لدى موريتانيا، حميد شبار.