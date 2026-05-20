الأربعاء, 20 مايو
وزير مغربي: نسعى للارتقاء بالعلاقات مع موريتانيا إلى مستوى “شراكة متكاملة”

محمد الهادي

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، اليوم الأربعاء، إن المغرب يسعى إلى الارتقاء بعلاقاته مع موريتانيا إلى مستوى “شراكة متكاملة”.

وأضاف الوزير، في تصريح صحفي عقب لقائه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بالقصر الرئاسي في نواكشوط، أنه نقل للرئيس الموريتاني تحيات العاهل المغربي محمد السادس، مؤكدا حرص الرباط على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين.

وأوضح أن اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على “عمق الروابط التاريخية والإنسانية والأخوية” بين موريتانيا والمغرب، وعلى الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين لإعطاء “ديناميكية جديدة” للتعاون الثنائي.

وأشار المسؤول المغربي إلى أن اللقاء أتاح له فرصة الاستماع إلى رؤية الرئيس الموريتاني بشأن مستقبل العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، معربا عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد زخما أكبر في العلاقات بين البلدين.

