دعت السفارة الأمريكية في مالي مواطنيها في العاصمة باماكو إلى توخي الحذر وتوقع تأخيرات محتملة في التنقل، في ظل تعزيز الإجراءات الأمنية على الطرق المؤدية إلى مطار موديبو كيتا الدولي وفي عدد من أحياء المدينة.

وقالت السفارة التوجيهات إن السلطات المالية كثفت وجودها الأمني عبر العاصمة، بما في ذلك نشر نقاط تفتيش إضافية وإقامة حواجز وإمكانية إغلاق بعض الطرق، ما قد يؤدي إلى اضطرابات في حركة السير.

وأضافت أن هذه الإجراءات قد تتزامن مع ارتفاع المخاوف الأمنية خلال فترة الأعياد الدينية، مثل عيد الأضحى (تابسكي) المقرر في 27 مايو، داعيةً إلى تقليل التنقلات غير الضرورية حتى نهاية الشهر.

ودعت التوجيهات المواطنين الأمريكيين إلى تجنب مناطق التجمعات أو التظاهرات، وعدم محاولة تجاوز الحواجز الأمنية، والبقاء على وعي بالبيئة المحيطة، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من اليقظة أثناء التنقل داخل البلاد.

كما أوصت السفارة بمراجعة خطط الأمن الشخصية، والحفاظ على وسائل اتصال فعالة، وإبقاء وثائق السفر محدثة وسهلة الوصول، إضافة إلى الاستعداد لخطط طوارئ تشمل إمكانية الاحتماء في أماكن آمنة عند الحاجة.