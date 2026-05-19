يسود هدوء حذر مدينة كيدال في شمال مالي يوم الثلاثاء، مع استمرار الحركة داخل الأسواق والأحياء بوتيرة محدودة، رغم تراجع النشاط الاقتصادي جراء التطورات الأمنية بعد سيطرة جبهة تحرير أزواد على المدينة الشهر الماضي، بحسب ما أفاد به مراسل “صحراء ميديا”.

وقال المراسل إن بعض المحلات التجارية تواصل فتح أبوابها يوميا، بينما لا تزال الأسواق تعرف حضورا للسكان وتوفرا نسبيا للمواد الأساسية، رغم انخفاض الحركة مقارنة بالأوضاع المعتادة بسبب الضربات الجوية التي ينفذها الجيش المالي والفيلق الإفريقي الروسي في المنطقة.

وأضاف أن أسعار السلع لم تسجل تغيرات ملحوظة حتى الآن، مع استمرار فتح الطريق الرابط بين كيدال والجزائر أمام حركة الشاحنات التجارية.

ويترقب سكان المدينة تطورات الوضع العسكري في شمال مالي، في وقت تستمر فيه بعض مظاهر الحياة اليومية، بما في ذلك التنقل داخل الأحياء وعودة محدودة لبعض الأنشطة الاجتماعية.