أظهرت بيانات حكومية، إن محفظة الصفقات الكبرى سجلت تقدما متوسطا بلغ 49 بالمئة حتى نهاية أبريل الماضي، مع وتيرة تنفيذ شهرية قدرها 3.18 نقطة.

وقالت الحكومة في بان عقب اجتماعها، الذي استعرض تطور المحفظة خلال الفترة من فاتح مارس إلى 30 أبريل، إن إجمالي الصفقات بلغ 113 صفقة، فيما وصل متوسط الصرف إلى 35 بالمئة، مقابل استهلاك للآجال بلغ في المتوسط 107 بالمئة، ما يعكس تباينا بين تقدم الأشغال والإطار الزمني للتنفيذ.

وفي ما يتعلق بالبرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط قالت الحكومة إن مستوى التقدم بلغ 93.5 بالمئة إلى غاية 30 أبريل 2026، مقابل استهلاك آجال قدره 93.7 بالمئة، مسجلا تقدما بـ6 نقاط خلال شهري مارس وأبريل.

أما البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية من أجل التنمية المحلية، فقد سجل، تحسنا تدريجيا في وتيرة التنفيذ، حيث بلغ مستوى التقدم 41 بالمئة في نهاية أبريل، مقارنة بـ28 بالمئة في نهاية فبراير، أي بزيادة قدرها 13 نقطة خلال شهري مارس وأبريل، مع وتيرة تقدم شهرية متوسطة تبلغ 6.5 نقطة.

وأضافت أن نسبة استهلاك الآجال في هذا البرنامج بلغت 38 بالمئة، ما يعكس، بحسب المعطيات، تقدما طفيفا في التنفيذ مع حاجة إلى تسريع الوتيرة في بعض المكونات، خاصة في قطاعي التعليم والصحة.

وأشارت الحكومة إلى أن آلية المتابعة المعتمدة بدأت تُظهر نتائج ملموسة على مستوى رفع العوائق وتحسين التنسيق بين المتدخلين، بما يساهم في تقليص الفجوة بين تقدم الأشغال والآجال الزمنية المستهلكة، وتثبيت مسار تدريجي لتحسين أداء المشاريع.