تتواصل في العاصمة الصينية بكين أعمال دورة تدريبية لمسؤولي الإعلام والصحفيين الموريتانيين، يشارك فيها 20 صحفياً ومسؤولي إعلام يمثلون مؤسسات إعلامية رسمية وخاصة.

وانطلقت أعمال الدورة الجمعة الماضي، ضمن برنامج تنظمه وزارة التجارة الصينية، بالتعاون مع مركز الدراسات الدولية والتدريب المتقدم بالمجموعة الصينية للاتصالات الدولية.

ويأتي هذا التكوين في إطار برامج التعاون الإعلامي بين موريتانيا والصين، ويهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات وتطوير مهارات المشاركين، خاصة في مجالات الإعلام الرقمي والتقنيات الحديثة وصناعة المحتوى.

وقالت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) إن عدداً من أطرها يشاركون في الدورة التدريبية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات وهيئات إعلامية موريتانية، ضمن برنامج تدريبي يمتد لعشرين يوماً.

وأضافت الهابا أن البرنامج يتضمن محاضرات متخصصة وندوات مهنية وزيارات ميدانية، إضافة إلى أنشطة ثقافية للتعرف على التجربة الصينية في مجالات الإعلام والتنمية والتكنولوجيا.