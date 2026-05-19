أعلنت توغو الإلغاء الفوري لتأشيرات الدخول لجميع المواطنين الأفارقة الحاملين لجوازات سفر وطنية سارية، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تعزيز الاندماج القاري وحرية تنقل الأشخاص والبضائع داخل أفريقيا.

وقالت وزارة الأمن والحماية المدنية التوغولية، في بيان صدر الاثنين بالعاصمة لومي، إن القرار يأتي “تجسيدا لإرادة السلطات العليا في تعزيز التكامل الأفريقي وتقوية التعاون بين دول وشعوب القارة”.

وبموجب القرار الجديد، سيتمكن المواطنون الأفارقة من دخول توغو دون تأشيرة والإقامة لمدة تصل إلى 30 يوما، مع استمرار خضوعهم لإجراءات المراقبة الأمنية والهجرة والصحة العامة المعمول بها.

وأوضحت السلطات أن المسافرين مطالبون، رغم الإعفاء من التأشيرة، بإجراء تصريح مسبق عبر المنصة الحكومية قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الوصول، للحصول على وثيقة سفر يتم تقديمها عند المعابر الحدودية.

وتنضم توغو بهذا القرار إلى عدد محدود من الدول الأفريقية التي اعتمدت سياسة الإعفاء الكامل من التأشيرات لمواطني القارة، من بينها رواندا وسيشل وغامبيا وبنين وغانا.

وتأتي الخطوة في وقت تتواصل فيه الجهود الأفريقية لتعزيز حرية التنقل، رغم أن تقرير “مؤشر الانفتاح على التأشيرات في أفريقيا” الصادر عن بنك التنمية الأفريقي أظهر أن أقل من ثلث التنقلات داخل القارة كانت معفاة من التأشيرة حتى نهاية عام 2025.

وتقول السلطات التوغولية إن هذه السياسة الجديدة ستسهم في تعزيز جاذبية البلاد وتحويلها إلى مركز إقليمي للخدمات والأعمال والتبادل داخل غرب أفريقيا.