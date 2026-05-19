أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2027 المنتخب الموريتاني ” المرابطون” في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات بوركينا فاسو وبنين وأفريقيا الوسطى، وذلك خلال مراسم السحب التي نظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسيخوض “المرابطون” منافسات المجموعة بطموح مواصلة الحضور في النهائيات القارية، في مجموعة تبدو متوازنة نسبيا، رغم قوة منتخب بوركينا فاسو صاحب الخبرة القارية، إلى جانب بنين وأفريقيا الوسطى الباحثين بدورهم عن بطاقة التأهل.

وتقام التصفيات بنظام الدوري ذهابا وإيابا، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027، المقررة في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

ومن المنتظر أن تنطلق مباريات التصفيات خلال سبتمبر 2026، على أن تستمر عبر ثلاث فترات دولية حتى مارس 2027.