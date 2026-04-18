اندلع حريق صباح اليوم في منطقة لبيريكه شرقي مدينة ازويرات على الطريق الرابط بينها وكلب الغين، متسبباً في خسائر مادية بعد احتراق أربعة محلات لبيع المحروقات، وفق ما أفاد به مراسل محلي.

وأفاد المراسل بأن ألسنة اللهب تصاعدت بكثافة من المحلات التي كانت تحتوي على كميات من المازوت والبنزين، ما أثار حالة من الهلع في صفوف السكان الذين تجمعوا في محيط المكان لمتابعة تطورات الحريق.

وتسبب الحريق في اضطراب حركة المرور على الطريق لفترة مؤقتة، بعد أن أغلقت السلطات الممر نتيجة اقتراب النيران من الشارع وخشية امتدادها إلى محلات ومرافق مجاورة.

ودفعت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم «سنيم» بعدد من آليات وشاحنات الإطفاء إلى الموقع، في إطار جهود احتواء الحريق والسيطرة عليه.

كما فرضت الشرطة طوقاً أمنياً حول المنطقة لمنع اقتراب المدنيين وتأمين حركة السير، قبل إعادة فتح الطريق لاحقاً بعد تراجع خطر انتشار النيران.

وخلف الحريق أضراراً مادية وصفت بالكبيرة في المحلات المتضررة، في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى تشديد الرقابة على بيع المحروقات وتنظيمه، والحد من المحلات العشوائية غير المستوفية لشروط السلامة، تفادياً لتكرار مثل هذه الحوادث.