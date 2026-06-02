توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء تأرجح الجبهة المدارية بين جنوب ألاك وكيفه والحوضين.

وقالت الهيئة إن وجود المنخفض الحراري على جنوب وغرب البلاد سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، لتصل إلى 47 درجة مئوية في مقطع لحجار.

وأضافت أن الرؤية ستكون متأثرة إلى محدودة بفعل الأتربة على وسط وغرب البلاد، فيما ستكون السماء قليلة الغيوم على عموم التراب الوطني.

وفي نواكشوط، توقعت الهيئة هبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة السرعة شمالية إلى شمالية غربية، مع رؤية متأثرة بفعل الأتربة وسماء قليلة الغيوم.