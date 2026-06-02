ازويرات: سيد أحمد بوبكر سيره

تمكن منقبون، فجر اليوم الثلاثاء، من انتشال جثماني اثنين من زملائهم بعد انهيار مقلع تقليدي عليهم يوم الاثنين في منطقة أكليب اندور التابعة لمناطق التعدين الأهلي شمالي موريتانيا، وفق مصادر من المنقبين.

وقالت المصادر إن عمليات البحث استمرت طوال الليل باستخدام وسائل يدوية، من مجارف ومعاول، قبل العثور على الجثمانين عند نحو الساعة الخامسة صباحا. و

وأضافت المصادر ل”صحراء ميديا” أن أهالي الضحيتين تواصلوا مع وكالة معادن موريتانيا لطلب المساعدة في نقل الجثمانين إلى مدينة ازويرات، لكنهم أُبلغوا بأن الوكالة لا تتكفل بنقل المتوفين، ما دفعهم إلى استئجار سيارتين على نفقتهم الخاصة لنقلهما إلى المدينة.

ويأتي الحادث بعد واقعة سابقة في المنطقة نفسها أودت بحياة أربعة منقبين نتيجة اختناق، ما أعاد إلى الواجهة مطالبات من منقبين بزيادة إجراءات السلامة وتحسين قدرات التدخل والإنقاذ في مواقع التعدين الأهلي.

وأعرب منقبون عن استيائهم من تحميلهم مسؤولية عمليات البحث والانتشال وتكاليف نقل الضحايا، داعين إلى مزيد من الدعم في ظروف العمل بهذه المناطق.