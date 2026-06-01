وصلت قبل لحظات جثامين المنقبين الأربعة الذين قضوا في حادث مقلع تنومر إلى مركز الاستطباب بمدينة ازويرات، بعد انتشالها في وقت سابق اليوم من موقع الحادث شمال شرقي ولاية تيرس زمور.

ويتواجد عدد من المنقبين وأقارب الضحايا أمام مركز الاستطباب في انتظار استكمال الإجراءات اللازمة، تمهيدا لنقل الجثامين لأداء صلاة الجنازة عليها ومواراتها الثرى.

ومن المنتظر أن يزور وكيل الجمهورية والسلطات الإدارية الجثامين بمركز الاستطباب قبل نقلها إلى مكان الصلاة، في إطار متابعة السلطات لتداعيات الحادث الذي خلف حالة من الحزن والأسى في أوساط المنقبين وسكان الولاية.