قال الفيلق الإفريقي الروسي، اليوم الاثنين، إن قواته نفذت ضربة جوية استهدفت معسكرا لمسلحين في منطقة كايس غربي مالي، بعد رصده بواسطة الاستطلاع الجوي.

وأضاف الفيلق، في بيان، أن الوضع في مالي لا يزال تحت سيطرة الحكومة المالية والقوات المشتركة، مشيرا إلى استمرار العمليات الرامية إلى تعقب الجماعات المسلحة وتأمين المناطق المأهولة ومرافقة القوافل.

في غضون ذلك، أعلن الجيش المالي تنفيذ عملية عسكرية في منطقة تيسانا، على بعد نحو 14 كيلومترا شمال شرقي بلدة نيونو في إقليم سيغو، أسفرت عن تحييد عدد من المسلحين وتدمير موقع يشتبه في استخدامه من قبل جماعات مسلحة.

وقال الجيش في بيان إن دورية تابعة له رصدت مجموعة مسلحة خلال عمليات تأمين الإقليم، قبل أن يقع اشتباك قصير انتهى، بحسب البيان، “بإسكات كامل للعدو”.

وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن “تحييد عدة إرهابيين” وضبط معدات اتصالات، وشاحنة صغيرة، وسترات واقية من الرصاص، إضافة إلى مواد لوجستية أخرى، كما تم تدمير الموقع الذي كانت تتحصن فيه المجموعة المسلحة بشكل كامل.