أطلقت الوكالة الوطنية للطيران المدني، اليوم بمطار مطار نواكشوط الدولي أم التونسي، أنشطة صحية جديدة تهدف إلى التطبيق المستديم للمساطر الإجرائية الصحية الاحترازية، وذلك في إطار تعزيز الأمن الصحي داخل المطارات المفتوحة أمام حركة النقل الجوي.

وتهدف الإجراءات الجديدة ـ حسب ما أعلنت الوكالة ـ إلى تعزيز التدابير الوقائية في المنافذ الجوية، بما يحد من مخاطر انتقال الأمراض والأوبئة العابرة للحدود، ويعزز جاهزية المرافق الحدودية للتعامل مع التحديات الصحية المحتملة.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تدخل ضمن سياسة وطنية ترمي إلى ترسيخ مبادئ الوقاية العمومية وحماية الأمن الصحي الوطني، من خلال تطبيق إجراءات صحية مستدامة في مختلف نقاط العبور إلى البلاد.

وقالت في بيان أن هذه الأنشطة يترقب أن تسهم في ضمان توفير الخدمات الصحية الأساسية للمسافرين والعاملين بالمطار بشكل دائم، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة وانتظامية أداء المرفق.