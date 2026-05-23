أوقفت فرقة تابعة لشرطة مكافحة المخدرات، صباح اليوم السبت، ستة شبان في مدينة بير أم اكرين شمالي موريتانيا، للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات، كما أوقفت عاملا في شركة لتحويل الأموال خلفية القضية نفسها، وفق مصدر محلي.

وقال المصدر لصحراء ميديا، إن العملية جاءت بعد متابعة أمنية نفذتها الشرطة، مضيفا أن عناصر الفرقة تمكنوا من استدراج المشتبه بهم عبر عملية شراء وهمية، قبل توقيفهم وضبط كمية من المخدرات بحوزتهم.

وأضاف المصدر أن من بين الموقوفين شبانا يقيمون في مدينة بير أم اكرين، بينهم أجنبي، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات القضية وتحديد مشتبه بهم آخرين محتملين.