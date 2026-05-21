قال وزيرا خارجية المغرب وفرنسا يوم الأربعاء إن البلدين يستعدان لتوقيع معاهدة جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية، خلال زيارة دولة مرتقبة للعاهل المغربي الملك محمد السادس إلى فرنسا.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عقب مباحثات مع نظيره الفرنسي جان-نويل بارو، إن المعاهدة المرتقبة ستكون “الأولى من نوعها” التي يوقعها المغرب مع دولة أوروبية، دون أن يحدد الجانبان موعد الزيارة الملكية.

وأضاف بوريطة أن “الشراكة المغربية الفرنسية تعيش أفضل مراحلها على جميع المستويات”، مشيرا إلى مجالات التعاون في الصناعات الدفاعية والأمن والتعاون في قطاع الطيران.

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي إن الاتفاق المرتقب سيكون “الأول من نوعه مع دولة غير أوروبية”، مضيفا أن الهدف منه هو “إرساء أسس علاقات طويلة الأمد بين البلدين”.