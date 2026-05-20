أعلن البنك المركزي الموريتاني رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس، لينتقل من 6,00% إلى 6,50%، وذلك عقب اجتماع مجلس السياسة النقدية برئاسة المحافظ محمد الأمين الذهبي.

وأوضح البنك، في بيان صادر عقب الاجتماع، أن القرار يأتي في ظل ارتفاع تدريجي للضغوط التضخمية، مدفوعا بتطور أسعار الطاقة والمواد الغذائية على المستوى الدولي، إضافة إلى استمرار ارتفاع السيولة داخل النظام البنكي.

وأكد مجلس السياسة النقدية أن هذه الخطوة تندرج ضمن مقاربة حذرة واستباقية تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، وتعزيز فعالية السياسة النقدية، وصون التوازنات الاقتصادية الكلية والاستقرار النقدي والمالي في البلاد.

كما استعرض المجلس خلال الاجتماع تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية، إلى جانب آفاق النمو والتضخم واحتياطيات الصرف، في سياق دولي ما يزال يتسم بحالة من عدم اليقين.