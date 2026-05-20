بحث سفير موريتانيا لدى الأردن الطالب المختار الشيخ محمد المجتبى، خلال سلسلة لقاءات أجراها في عمّان، سبل تعزيز التعاون الثنائي مع المملكة في مجالات الصحة والاستثمار والتجارة، إلى جانب التعاون العسكري والدفاعي.

والتقى السفير عددا من المسؤولين الأردنيين، بينهم وزراء الصحة والاستثمار والتجارة والصناعة والتموين، في إطار مشاورات تهدف إلى توسيع مجالات الشراكة بين البلدين.

وفي السياق ذاته، استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الاثنين، السفير الموريتاني في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، حيث بحث الجانبان أوجه التعاون والتنسيق المشترك، خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الحنيطي تأكيده أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك.

فيما أشاد السفير الموريتاني بمستوى القوات المسلحة الأردنية ودور المملكة في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.