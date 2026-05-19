قتل عدد من المسلحين خلال عملية مشتركة نفذها “فيلق إفريقيا” وقوات من الجيش المالي في منطقة سمالي بإقليم سيغو وسط مالي، وفق بيان صادر عن الفيلق.

وقال البيان إن العملية جرت في إطار أنشطة استخباراتية ورصد ميداني، حيث تم تحديد موقع مجموعة مسلحة كانت تتحرك على متن دراجات نارية في المنطقة.

وأضاف أن القوات حاولت محاصرة المجموعة، قبل أن يتم “تحييدها في عين المكان”، مشيرًا إلى أنه تم ضبط أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال لاسلكية خلال العملية.

في غضون ذلك، شنت قوات “فيلق أفريقيا” ضربات جوية في منطقة دوندِه بإقليم كوليكورو وسط مالي، استهدفت مواقع يُشتبه في استخدامها من قبل جماعات مسلحة، وفق بيان صادر عن الفيلق.

وقال الفيلق في بيان إن الاستطلاع الجوي التابع للقوات رصد قاعدة جديدة لمسلحين في القطاع، قبل تنفيذ ضربات على مواقع تجمعهم، دون تقديم تفاصيل بشأن الخسائر البشرية أو المادية.

وأضاف أن العمليات العسكرية مستمرة في المنطقة، في إطار جهود تستهدف تحديد وتدمير معسكرات تدريب الجماعات المسلحة وتعقب خطوط تحركها.

وأشار الفيلق إلى أن الفيلق يواصل تنفيذ أنشطة استطلاع وعمليات ميدانية في عدد من المناطق المالية لتعزيز ما وصفه بالسيطرة الأمنية على الأرض.