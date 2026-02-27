قال اللواء المتقاعد أحمدو بمب ولد بايه إن الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني كان مهندس الفترة الانتقالية بعد الانقلاب على الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله عام 2008، مشددا على أن استقالة محمد ولد عبد العزيز من المجلس الأعلى للدولة كانت مفاجئة لهم.

وكان ولد بايه يتحدث في الحلقة الأولى من موسم جديد لبودكاست “مبتدأة يبث على قناة صحراء 24 ومنصاتها الرقمية، وأضاف أن ولد الشيخ الغزواني، عندما استقال ولد عبد العزيز من رئاسة المجلس، تسلم المهام بحكم كونه الأعلى رتبة بين العسكريين الأعضاء في المجلس.

وأوضح اللواء المتقاعد أن الرئيس الجديد للمجلس آنذاك اتخذ حزمة من القرارات، تضمنت إعادة العمل بالدستور، بحيث يترأس الفترة الانتقالية رئيس مجلس الشيوخ أمادو با امباري، بعد استقالة عزيز.

وقال: “كان ولد الشيخ الغزواني المهندس الفعلي للفترة الانتقالية، إذ قرر أن تكون مهمة المجلس الأعلى للدولة أمنية، وأن يجتمع في نادي الضباط، لا في القصر الرئاسي الذي كان ينعقد فيه حصراً مجلس الوزراء المكون من المدنيين”.

ولفت اللواء المتقاعد، الذي كان آنذاك الأمين العام للمجلس الأعلى، إلى أن ولد عبد العزيز قدم استقالته خلال اجتماع اللجنة، وكانت مفاجئة للأعضاء.

وقال ولد بايه إنهم لم يكونوا يعرفون أن الرئيس السابق، من خلال استقالته، كانت لديه أهداف أخرى تتعلق بالترشح وحكم البلاد.

وتابع: “خلال الاجتماع قدم ولد عبد العزيز استقالته، مبررا ذلك بأن البلد يطبق عليه حصار دولي وعقوبات كان هو سبباً فيها، ولهذا أضحي من أجل الوطن لانفراج الأزمة”، وفق شهادة اللواء المتقاعد في بودكاست “مبتدأ”.

واعتبر أن الاستقالة كانت تكتيكية، وأن انعكاسها كان كبيرا، إذ حرّكت ملف الأزمة السياسية التي دخلتها البلاد بعد الانقلاب العسكري، فانطلق الحوار الذي أسفر عن اتفاق داكار.

وقال ولد بايه إن إقالة الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله لجميع القيادات العسكرية في قرار واحد كانت خطأً فرض الانقلاب عليه.

وأضاف أن القرار جاء في ظرفية أمنية حساسة، إذ كانت البلاد في حرب مع مجموعات مسلحة نفذت عمليات إرهابية داخل البلاد، ما يلقي بظلال سلبية على تماسك المؤسسة العسكرية وجاهزيتها العملياتية، ويؤثر في منظومة القيادة داخل الجيش الموريتاني.