دعا حزب “موريتانيا إلى الأمام”، اليوم السبت، السلطات الصحية في البلاد إلى تعزيز اليقظة الوبائية ورفع مستوى الاستعداد، في ظل تسجيل بؤر جديدة لفيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومناطق مجاورة في أوغندا، وفق ما جاء في بيان صادر عن أمانة الصحة بالحزب.

وقال الحزب في بيان، إن تطورات الوضع الصحي في وسط أفريقيا، وما رافقها من تحذيرات صادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن مخاطر انتشار الأوبئة العابرة للحدود، تستدعي “تعاملا جادا واستباقيا” مع المخاطر المحتملة، دون تهويل أو استهانة.

وأضاف أن المرض لا يزال، حتى الآن، محصورا في منطقة وسط إفريقيا، غير أن طبيعة العدوى وسهولة انتقالها عبر حركة السفر والتنقل تفرض رفع درجات الحذر وتعزيز إجراءات الوقاية.

ودعا الحزب السلطات المعنية إلى تعزيز التوعية الصحية ونشر المعلومات العلمية حول المرض وطرق انتقاله وسبل الوقاية منه، إلى جانب رفع مستوى الرصد الوبائي، وتكثيف مراقبة المنافذ الحدودية الجوية والبرية والبحرية وفق المعايير الصحية الدولية.