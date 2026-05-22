ناقش المجلس العام للبنك المركزي الموريتاني، خلال اجتماع له، جملة من الملفات المرتبطة بتعزيز الحوكمة وتحديث وظائف البنك الاستراتيجية، مع التركيز على الرقابة الداخلية والأمن السيبراني وتطوير أنظمة التسيير.

وأوضح بيان صادر عقب الاجتماع، أن المجلس استعرض مستوى تقدم عدد من المشاريع الهيكلية، إضافة إلى ملفات التسيير المالي والتدقيق الداخلي وحوكمة نظم المعلومات، وذلك في إطار جهود البنك الرامية إلى تعزيز الفعالية المؤسسية وتحسين آليات اتخاذ القرار.

كما درس المجلس البيانات المالية لسنة 2025، والتطورات المتعلقة بتحديث الإجراءات المحاسبية والربط بين الأنظمة، إلى جانب إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، ومتابعة التوصيات الصادرة عن بعثات الحماية، بما يعكس توجه البنك نحو مواءمة ممارساته مع المعايير الدولية في مجالات الحوكمة والاستدامة.

وتطرقت الأشغال كذلك إلى تعزيز الأمن السيبراني وحوكمة تكنولوجيا المعلومات، حيث أُبلغ المجلس بالإجراءات المتخذة لتطوير استراتيجية نظم المعلومات، وتحسين أنظمة النسخ الاحتياطي واستمرارية النشاط، بما يهدف إلى تعزيز الصمود التشغيلي وتأمين البنى التحتية الحساسة للبنك.

وفي ختام الدورة، شدد المجلس على أهمية مواصلة تحديث أدوات القيادة وتعزيز آليات الرقابة والحوكمة الداخلية، بما يدعم أداء البنك المركزي الموريتاني في تنفيذ مهامه الأساسية.