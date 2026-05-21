أعلن الدرك الموريتاني ضبط أكثر من 5 كيلوغرامات من الذهب وتوقيف مشتبه بهم، بعد سطو مسلح استهدف سيارة تابعة لشركة “آجيبكو” على الطريق الرابط بين ازويرات واصفاريات بولاية تيرس زمور.

وقال الدرك، اليوم، إن مسلحين اعترضوا السيارة مساء الثلاثاء الماضي عند الكلم 100، بعد إطلاق النار على عجلاتها، قبل الاستيلاء على شحنة الذهب والفرار إلى جهة مجهولة.

وأضاف أن كتيبة الدرك بمدينة ازويرات باشرت تحقيقاتها عقب الحادث، وتمكنت بعد عملية ميدانية من توقيف المشتبه بهم الرئيسيين واسترجاع كمية من الذهب الخالص بحوزتهم تزن 2200 غرام.

وأشار الدرك إلى أن التحقيقات أسفرت كذلك عن ضبط كمية أخرى من الذهب الخالص تزن نحو 3150 غراما، كانت مخبأة قرب موقع الحادث، وتبين من المعطيات الأولية أنها كانت محل تهريب من طرف بعض عمال الشركة، بهدف إدراجها ضمن الكمية المسروقة خلال عملية السطو.

وأوضح الدرك أن إجمالي كمية الذهب المحجوزة بلغ نحو 5350 غراما، مؤكدا مباشرة الإجراءات القانونية تحت إشراف الجهات القضائية المختصة.