أعلنت السفارة الأمريكية في نواكشوط، أن الولايات المتحدة قدمت مؤخرا دعما لتدريب القوات الخاصة الموريتانية، في إطار تعزيز التعاون الأمني الثنائي بين البلدين ومواجهة التحديات الأمنية الإقليمية المشتركة.

وقالت السفارة الآمريكية في إيجاز لها إن الدعم شمل تعزيز قدرات القوات الخاصة الموريتانية في تنفيذ العمليات متعددة المهام، خصوصا المتعلقة بمكافحة أسلحة الدمار الشامل وتهريب المخدرات غير المشروعة.

وأضافت السفارة أن البرنامج تضمن أيضا تزويد الوحدات المستفيدة بمعدات اتصالات متطورة، إلى جانب تقديم تدريبات تقنية متخصصة تهدف إلى رفع الجاهزية العملياتية وتعزيز كفاءة التدخل الميداني.

وأكدت السفارة الأمريكية أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المتواصلة بين الولايات المتحدة وموريتانيا لتطوير الشراكة الأمنية وتعزيز التنسيق في مواجهة التهديدات الأمنية بالمنطقة.