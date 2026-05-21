توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن تشهد عدة مناطق من موريتانيا، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، خصوصا على المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية والجنوبية من البلاد، حيث ستتجاوز الحرارة في بعض المدن حاجز 46 درجة مئوية.

وأوضحت الهيئة، في نشرتها اليومية، أن مدن كيفه وكنكوصة ومونكل وألاك، ستسجل أعلى درجات الحرارة المتوقعة بـ46 درجة مئوية، فيما ستصل الحرارة إلى 45 درجة في الطينطان وباركيول وكيهيدي ومقامة ومكطع لحجار ومال وسيلبابي.

وأضافت الهيئة أن الحالة العامة للطقس ستتميز كذلك بهبوب رياح معتدلة إلى قوية شمالية إلى شمالية شرقية على المناطق الغربية والوسطى والجنوبية الغربية، مع تدن في مستوى الرؤية بفعل الأتربة.

وفي العاصمة نواكشوط، توقعت الهيئة أن تكون الرياح معتدلة إلى قوية شمالية غربية إلى شمالية، مع تأثر الرؤية بالأتربة، بينما ستتراوح درجات الحرارة بين 24 و35 درجة مئوية.

كما أشارت الهيئة إلى احتمال تسجيل تساقطات مطرية خفيفة أو زخات محدودة على داخلت نواذيبو، مع توقع تقدم الجبهة المدارية يوم الجمعة، ما قد يؤدي إلى أمطار خفيفة على مناطق من الحوضين والعصابة وكيدي ماغه.