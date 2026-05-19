كشفت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية عن هيمنة قناة “صحراء 24” على حجم البث في الإعلام السمعي البصري الخاص خلال عام 2025، في وقت رصدت فيه اختلالات تتعلق بضعف الإنتاج الذاتي وغياب النشرات الإخبارية في عدد من القنوات والإذاعات الخاصة.

وقالت السلطة، في تقرير “نتائج تحقيق التعددية” لعام 2025، إن الدراسة شملت ثماني قنوات تلفزيونية خاصة وثلاث محطات إذاعية خاصة، بإجمالي زمن بث بلغ 783 ساعة و34 دقيقة و20 ثانية.

وأوضح التقرير أن قناة “صحراء 24” استحوذت على 37 بالمئة من إجمالي زمن البث المرصود للقنوات الخاصة، تلتها قناة المرابطون بنسبة تقارب 28 بالمئة، ثم قناة الساحل بنسبة 17.5 بالمئة، وقناة المدينة بنسبة 10 بالمئة، فيما تراوحت نسب بقية القنوات بين 3 بالمئة وأقل من 1 بالمئة.

وأضاف التقرير أن القنوات الخاصة أظهرت، بشكل عام، قدرا من التوازن في توزيع زمن البث بين مختلف الأطراف السياسية وفعاليات المجتمع المدني، باستثناء قناة دافا التي خصصت بثها المحدود، الذي لم يتجاوز 10 ساعات طوال العام، لتغطية أنشطة رئيس الجمهورية والحكومة والأغلبية الداعمة، دون حضور للمعارضة أو المجتمع المدني أو المجالس المحلية.

كما سجل التقرير غيابا كاملا للنشرات الإخبارية في قنوات دافا وقمم والوطنية، إضافة إلى انقطاع بث إذاعتي التنوير وموريتانيد، في حين اعتمدت إذاعة كوبني بشكل كامل على إعادة بث برامج قديمة من الأرشيف.

وأشار التقرير إلى أن عددا من مؤسسات الإعلام السمعي البصري الخاص يعاني من ضعف هيكلي في القدرات الإنتاجية، ما دفع بعض القنوات إلى الاعتماد بشكل شبه كلي على إعادة بث برامج إذاعة موريتانيا، وهو ما اعتبره مؤشرا على محدودية الإنتاج الذاتي وتراجع تنوع المضامين الإعلامية.

وأكدت السلطة العليا أن اتفاقيات التعاون أو الشراكة بين إذاعة موريتانيا وبعض القنوات الخاصة يجب أن تتم وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، مع إشعارها مسبقا قبل تنفيذها.