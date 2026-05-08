تعاني قرية أتيليه، التابعة لولاية الحوض الغربي والواقعة على بعد نحو أربعة كيلومترات من مدينة لعيون، من أزمة عطش متفاقمة.

وقال عدد من سكان القرية إن وضع التزود بالمياه بات صعبا بشكل متزايد، مؤكدين أن المصادر المتاحة لم تعد تلبي الاحتياجات اليومية للسكان.

وقالت إحدى نساء القرية: “نحن عطشى، ليس لدينا ماء، وحتى الصهاريج لم يعد فيها ماء”، في إشارة إلى تدهور الوضع المائي في المنطقة.

وأضافت أن القرية تعتمد على بئر عميقة تتوفر فيها المياه، غير أن صعوبة الوصول إليها وغياب المعدات والطاقة اللازمة لا يسمحان باستغلالها، موضحة: “هناك بئر عميق فيه الماء، لكن لا نستطيع استخراجه بسبب عمقه وغياب الوسائل”.

ويطالب سكان أتيليه السلطات المعنية بالتدخل لتوفير حل دائم لأزمة المياه، من خلال تزويد القرية بمضخة أو تجهيزات تمكن من استغلال البئر.