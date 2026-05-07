قالت وزيرة المياه والصرف الصحي آمال بنت مولود، اليوم الخميس، إن القطاع يعمل على رفع إنتاج العاصمة نواكشوط من المياه إلى أكثر من 330 ألف متر مكعب يوميا مع نهاية العام، مؤكدة أن هذه الكمية كافية لتغطية حاجيات المدينة وفق الدراسات الفنية.

وأضافت الوزيرة، خلال جلسة بالجمعية الوطنية (البرلمان) خُصصت لمناقشة أزمة المياه والصرف الصحي في نواكشوط، أن العاصمة تعتمد حاليا على مصدري آفطوط الساحلي وإيديني، موضحة أن العمل جارٍ لرفع إنتاجهما لتلبية الطلب المتزايد على المياه في المدينة.

وأشارت إلى أن القطاع يعمل كذلك على تعزيز الإنتاج من مصادر أخرى، بينها بحيرة اظهر وآفطوط الشرقي وبولنوار، إلى جانب حفر وتجهيز أكثر من 320 بئرا خلال أقل من ستة أشهر.

وأوضحت الوزيرة أن مشاكل الصرف الصحي في نواكشوط تعود إلى غياب شبكة متكاملة منذ عقود، إضافة إلى طبيعة المدينة الطبوغرافية.

وأكدت أن القطاع باشر إجراءات استعجالية شملت تعزيز قدرات محطات الضخ واقتناء معدات شفط، إلى جانب إعداد دراسات لإيجاد حلول دائمة.