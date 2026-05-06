قالت مصادر محلية إن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أحرقت ست شاحنات كانت في طريقها إلى العاصمة المالية باماكو، في تصعيد جديد لعملياتها على الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة.

وأضافت المصادر أن المهاجمين أفرغوا الوقود من خزانات الشاحنات وسكبوه عليها قبل إشعال النار فيها، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

وكان مسلحون من الجماعة قد عمدوا خلال الفترة الماضية إلى إغلاق الطرق ومنع مرور الشاحنات المتجهة إلى باماكو، قبل أن ينتقلوا منذ يوم أمس إلى إحراقها بشكل مباشر، في تحول لافت في أسلوب استهداف حركة النقل على هذه المحاور.

وكان مصدر خاص قال ل”صحراء ميديا” إن مواطنا موريتانيا أصيب بطلق ناري خلال حادث إطلاق نار نفذته جماعات مسلحة تسعى إلى فرض حصار على العاصمة المالية باماكو.

ووفق المصدر، كان المواطن ضمن قافلة تضم سيارة موريتانية محملة بالأسماك يقودها شقيقه، إلى جانب سيارتين مغربيتين، عندما تعرضت لإطلاق النار قرب قرية جمجومة على طريق كوكي – نيورو.