وقّع الصندوق الوطني للتضامن الصحي “اكناس” وبلدية تفرغ زينه، اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز ولوج المواطنين إلى خدمات التأمين الصحي.

وأوضح الصندوق، في منشور، أن الاتفاقية التي وقعتها المديرة العامة للصندوق آمال الشيخ عبد الله، وعمدة البلدية الطالب ولد المحجوب، ستمكن أكثر من ألف من سكان تفرغ زينه من الاستفادة من نظام التأمين الصحي على مدى ثلاث سنوات.

وأضاف الصندوق أن هذه الشراكة تندرج ضمن جهوده الرامية إلى توسيع التغطية الصحية، عبر العمل مع الشركاء المحليين وتطوير شبكة المؤسسات الصحية المتعاقدة.

ووفق المصدر نفسه، تهدف الاتفاقية إلى توفير خدمات صحية ذات جودة، مع تقليص أعباء التنقل على المؤمن لهم، وتعزيز النفاذ إلى الرعاية الصحية وترسيخ مبادئ التضامن والإنصاف الصحي.