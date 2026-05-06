أعلن الدرك الموريتاني، أن المركز التابع له بالمعبر الحدودي الكلم 55 شمالي البلاد تمكن من توقيف مشتبه به من جنسية أجنبية، خلال عملية تفتيش روتينية للمسافرين في الاتجاهين.

وقال في بيان “إن العملية، التي نُفذت باستخدام الكلاب المدربة التابعة لمجموعة الوجار، أسفرت عن ضبط كمية معتبرة من المخدرات ذات التأثير البالغ، بلغت ستة كيلوغرامات ومئتين وخمسة وستين غراما (6 كلغ و265 غ).

وأضاف أن الكمية المخدرات التي “كانت مخبأة بإحكام داخل صندوق أُعد خصيصا لهذا الغرض، في هيكل شاحنة يقودها المعني”.

وأشار إلى أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها الدرك الوطني لمكافحة الجريمة، وتعزيز الرقابة على المعابر الحدودية.