موريتانيا: حذر حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا من ما وصفه بـ”الخطاب الهدام”، مؤكدا دعمه للقرارات القضائية وتمسكه باستقلالية القضاء.

موريتانيا: قال مصدر خاص ل”صحراء ميديا” إن مواطنا موريتانيا أصيب بطلق ناري خلال حادث إطلاق نار نفذته جماعات مسلحة تسعى إلى فرض حصار على العاصمة المالية باماكو.

تشاد: قال الجيش التشادي إن 23 جنديا قُتلوا وأصيب 26 آخرون في هجوم شنه مقاتلو جماعة بوكو حرام على موقع عسكري في إقليم لاك غرب البلاد.

مالي: قالت الأمم المتحدة وهيئات مهنية إن مالي تشهد سلسلة اعتقالات وعمليات خطف استهدفت شخصيات سياسية وحقوقية في الأيام الماضية، عقب هجمات منسقة شنها مسلحون في 25 أبريل الماضي.

الشرق الأوسط: قالت إيران يوم الأربعاء إنها لن تقبل اتفاق سلام إلا إذا كان “عادلا”، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف مهمة بحرية كانت تهدف لإعادة فتح مضيق هرمز.

الشرق الأوسط: تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء وسط توقعات بزيادة الإمدادات من الشرق الأوسط، بعد إشارات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران.