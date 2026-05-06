انطلقت مساء أمس في العاصمة الموريتانية نواكشوط، فعاليات الدورة الثامنة لمعرض المنتجات الجزائرية، المنظّم بالتعاون بين وزارة التجارة والسياحة الموريتانية ووزارة التجارة وترقية الصادرات الجزائرية، تحت شعار: “موعد ثابت وشراكات متجددة”.

ويشارك في هذه الفعالية الاقتصادية أكثر من 350 مؤسسة جزائرية عمومية وخاصة، تنشط في مختلف القطاعات.

وقالت وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، إن هذه الدورة تكتسي أهمية خاصة في ظل تنامي التعاون الثنائي، لاسيما من خلال مشاريع استراتيجية كبرى، أبرزها الطريق الرابط بين تندوف وازويرات، الذي يُعد ممرا بريا حيويا لتعزيز التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي بين البلدين.

وأشارت إلى أن تطوير النقل البحري والخدمات اللوجستية سيفتح آفاقا جديدة للتعاون، من خلال تقليص تكاليف النقل وتسهيل انسيابية المبادلات التجارية.

وشددت على أن المعرض لا يقتصر على عرض المنتجات، بل يمثل فضاء لتقريب الفاعلين الاقتصاديين وبناء الثقة بينهم، واستكشاف فرص الاستثمار المشترك. كما جددت استعداد القطاع لمواكبة المبادرات التي من شأنها تسهيل التبادل التجاري، داعية الشركات الجزائرية إلى الاستفادة من السوق الموريتانية باعتبارها بوابة نحو أسواق غرب إفريقيا ومنطقة الساحل.